Türkiye Son dakika: 5 yıllık anlaşmazlıkta kan aktı!

Son dakika: 5 yıllık anlaşmazlıkta kan aktı!

Türkiye

Son dakika: 5 yıllık anlaşmazlıkta kan aktı!

Konya'da, mahalleli ile besicilik yapan Dal ailesi arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti, aynı aileden darbedilen 2 kişi ise yaralandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 00:40 Son Güncelleme:
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Olay, sabaha karşı 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaklaşık 1400 küçükbaşı bulunan besici Dal ailesi ile mahalleli arasında tarım arazilerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğiyle vurulan Hakim Dal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Besici aileden Hamdi Dal ve Sofi Dal da darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı.

5 YILDIR SÜREN TARTIŞMA

Çarıklar Fatih Mahallesi'nde besici olan aile ile mahalle sakinleri arasında yaklaşık 5 yıldır ekili arazilerde koyun otlatma meselesi yüzünden tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hasan DÖNMEZ- Yasin URAL/KONYA (DHA)

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