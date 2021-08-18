ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı, ABD personeli almak için indiği Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı. ABD'li yetkililer uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti. İşte o uçaklar ilgili Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.





Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti.

Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son bulmuş ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 kargo uçağı, ABD personeli almak için indiği Kabil Havalimanı’ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı.

UÇAĞIN SİVİLLERİ NEREYE TAŞIDIĞINI AÇIKLAMADILAR

İngiliz basınında yer alan abere göre,150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan bindi. Başka bir deyişle uçak sivilleri alarak kapasitesinin yaklaşık 4.5 katına çıkarak havalanmıştı. ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti.

RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA: UGANDA'YA GÖTÜRÜLDÜLER

Al Jazeera ve Yahoo News ise uçağın Katar'a uçtuğunu açıklamıştı. Ancak uçağın rotasına yönelik Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda’ya götürdüğünü iddia etti. Açıklamada Uganda'ya gelen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubu ülkeye yerleşmeye başladığı ve Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirdi.











