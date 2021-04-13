Son dakika: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili flaş yasak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbir kararlarını açıkladı. Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlama kararı olacağını duyurdu. Erdoğan, bu kapsamda "65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz." dedi. İşte detaylar..
13 Nisan 2021, Salı 22:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Erdoğan şunları söyledi:
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.''