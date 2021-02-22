Dünya Son dakika! AB ülkelerinden Rusya'ya yaptırım kararı

Son dakika! AB ülkelerinden Rusya'ya yaptırım kararı

Dünya

Son dakika! AB ülkelerinden Rusya'ya yaptırım kararı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın bitiminde açıklamada bulundu. Rusya’nın otoriter bir hal aldığını ve AB’den uzaklaştığını belirten Borrell, "Navalnıy’ın durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya’ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık." dedi.

Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için AB’nin Aralık 2020’de başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi’ni ilk kez devreye soktuklarını açıkladı. Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi.

Borrell, Rusya’da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade ederek, "Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu." dedi. 

AA

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