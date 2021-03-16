Türkiye Son dakika... ABD ve Türkiye’den flaş Doğu Akdeniz kararı

Son dakika... ABD ve Türkiye’den flaş Doğu Akdeniz kararı

Türkiye

Son dakika... ABD ve Türkiye’den flaş Doğu Akdeniz kararı

Gelen son dakika haberine göre; USS Eisenhower uçak gemisinin başını çektiği ABD filosu ile Türk ordusu Doğu Akdeniz'de gövde gösterisine girişecek. Tatbikatta savaş uçakları da havalanacak.

16 Mart 2021, Salı 13:34 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

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