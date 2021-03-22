Türkiye Son dakika: AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım

Son dakika: AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım

Türkiye

Son dakika: AB'den Uygur Türklerine uygulanan politikalarla ilgili Çin'e yaptırım

AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı politika nedeniyle yaptırım uygulama yoluna gitti.

22 Mart 2021, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB), Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı. AB bakanları, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı politika nedeniyle yaptırım uygulama yoluna gitti.

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre, 4 Çinli yetkiliye yaptırım kararı alındı. Yaptırım kapsamında bu kişilerin AB'ye seyahat etmesi engellenirken, AB'deki mal varlıkları da donduruluyor.

Böylece AB otuz yıldan aradan sonra Çin'e ilk defa Çin'e karşı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almış oldu.  AB en son 1989 yılında Tiananmen Meydanı'ndaki protestoların şiddet ile bastırılması sonucu bu yolu izlemişti.

O dönem iki Çin vatandaşı ile bir firma yaptırım listesine alınmıştı.


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