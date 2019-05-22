Son dakika! Acı olayla ilgili bir kişi gözaltında

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

VALİLİK: SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Geldi'nin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, dün saat 18.30’da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." denildi.

DHA