Türkiye Son dakika: Adalar vapur iskelesi tıklım tıklım doldu! İstanbullular akın ediyor

Son dakika: Adalar vapur iskelesi tıklım tıklım doldu! İstanbullular akın ediyor

Türkiye

Son dakika: Adalar vapur iskelesi tıklım tıklım doldu! İstanbullular akın ediyor

Adalar vapur iskelesi Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi dikkat çekti.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Eminönü'nde ve Kabataş'daki Adalar'a sefer düzenleyen vapur iskeleleri doldu taştı, uzun kuyruklar oluştu.



Eminönü'ndeki kalabalığın oluşturduğu kuyruk drone ile havadan da fotoğraflandı. Öte yandan zaman zaman maskesiz vatandaşların olduğu ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

"SAMSUN'DAN GELİYORUM, TATİLDE ADALAR'A GİTMEK İSTEDİM"

Kabataş vapur iskelesinde Adalar'a gitmek için bekleyen Tuncay Öztürk, "İstanbul'a, Samsun'dan geliyorum. Kurban Bayramı tatilinden dolayı da Adalar'a gitmek istedim. Adalar'a ilk defa gidiyorum. İnşallah güzel bir yerdir, herkes güzel olduğunu söylüyordu, ben de o güzelliği görmeye gidiyorum. Bunaldığımdan dolayı maskemi çıkardım, iki doz aşımı vurdurdum. Ben de sıkıntı yok ama yine de takayım. Bize 'İstanbul tamamıyla boşalmış, kimse kalmamış' diyorlardı ama yine her yer kalabalık" dedi.

MASKESİZ YABANCI UYRUKLU KİŞİ: "KORONAVİRÜS VAKALARI ARTTI AMA TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ"

Kurban Bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Ferhat Kerimov, "Burayı çok seviyoruz, Adalar'a gidip bayram tatilini orada geçireceğim, eğleneceğiz. Koronavirüs vakaları arttı ama tedbirimizi alıyoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik" dedi.

"TATİL YAPILACAK ŞEHİR ASLINDA İSTANBUL"

Adalar'da gezmek ve denize girmek istediğini söyleyen bir vatandaş ise, "Tatil yapılacak şehir aslında İstanbul. Ben de Adalar'da denize girip yüzmeyi düşünüyorum. İstanbul'da kalanların hepsi Adalar'a tatile gitti. Maskemde elimde açık havada çıkartıyorum" diye konuştu.


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