Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den Elmalı davası açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun da konu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.
29 Haziran 2021, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.
ANKARA (DHA)
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