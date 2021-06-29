Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

ANKARA (DHA)



