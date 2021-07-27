Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA