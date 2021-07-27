Türkiye Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını

Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını

Türkiye

Son dakika... Adana Kozan ve Sarıçam'da orman yangını

Adana'nın Kozan ve Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

27 Temmuz 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA

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