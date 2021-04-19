Son dakika: Adana'da türbede çekilen videoya tepki çığ gibi! 'Saygısızlık'
Adana’da Çoban Dede Türbesi içinde çekilen ve sosyal medya platformunda paylaşılan video izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Ssyal medya kullanıcıları videoyu 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.
19 Nisan 2021, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Adana’da Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılandı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor.
Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.