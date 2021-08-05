İlçenin dağlık bölgelerinde saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Eyüplü Mahallesi'nde Rıza (52) ve eşi Yıldız Kuruoğlu (43) ile komşuları Ahmet Karasakallı (66), aniden başlayan yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Kuruoğlu çifti ile Karasakallı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.









ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan, saat 19.00 sıralarında Aksaağaç Mahallesi'nin dağlık alanlarına da yıldırımlar düştü. Ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

İbrahim ÖZTAŞ- Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ (Adana) (DHA)



