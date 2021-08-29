Son dakika: Afganistan için korkutan açıklama! Yeni saldırı düzenlenebilir

ABD, 200’e yakın Afgan sivil ve 13 Amerikan askerinin ölümüne neden olan terör örgütü DAEŞ-Horasan’a yönelik hava saldırısı düzenledi. İki yönetici öldürüldü

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DAEŞ-Horasan terör örgütüne yönelik Afganistan’da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD askeri kuvvetleri, bir DAEŞ-Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır” ifadesini kullandı. Söz konusu operasyonun Afganistan’ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, “İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz” dedi

Basına yansıyan detaylara göre, ABD saldırıyı, bir Ortadoğu ülkesinden kalkan ve ‘Reaper’ adı verilen SİHA ile gerçekleştirdi.ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor, operasyona ilişkin “İki üst düzey DAEŞ hedefinin öldürüldüğünü, birinin de yaralandığını teyit ediyorum” açıklaması yaptı.

‘YENİ SALDIRI BEKLİYORUZ’

Vurulan kişilerin perşembe günü gerçekleştirilen terör eyleminin planlayıcılarından olduğu ifade ediliyor.

Afganistan’la ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden ise Kabil’deki durumu “son derece tehlikeli” olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.Biden, “13 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz” dedi.

TAHLİYE SÜRÜYOR

Öte yandan Kabil Havaalanı’ndaki tahliyeler artık son aşamaya geldi. Terör saldırısına rağmen binlerce Afgan, başka bir ülkeye seyahat edebilmek umuduyla, havaalanında beklemeye devam ediyor. Yeni terör saldırıları olabileceği yönünde art arda yapılan uyarılara rağmen, ölümü göze alarak havaalanında beklemeyi sürdürenlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtiliyor.

31 Ağustos’tan önce çoğu ülke tahliye çalışmalarını bitirirken, dün İngiltere de sivil tahliyelerine son verildiğini açıkladı. İngiltere son güne kadar diplomatik ve askeri tahliyeleri sürdürecek.

ABD’nin tahliye operasyonları ise devam ediyor. ABD, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos’tan bu yana 111 bin 900 kişiyi ülkeden çıkardı. Temmuz ayından bu yana ise Afganistan’dan tahliye edilen kişi sayısı da 117 bin 500’ü buldu. ABD “son dakikaya” kadar, tahliye edebilecekleri kadar çok insanı Afganistan’dan çıkarmaya çalışacaklarını duyurdu.

‘HOŞ GELDİN KÜÇÜK KIZ’

Afganistan’da binlerce kişi ülkeden kaçma umutlarını gerçekleştiremezken, tahliyede yer almayı başaran ailelerden ise güzel haberler geliyor. Özellikle Belçika’ya tahliye edilen ve uçaktan indikten sonra mutluluğu her halinden belli olan bu küçük kızın görüntüleri tüm dünyada ses getirdi.

Reuters fotoğrafçısı Johanna Geron’un çarşamba günü Belçika’da, Brüksel yakınlarındaki Melsbroek askeri havalimanında çektiği fotoğrafta küçük bir çanta taşıyan sarı elbiseli bir kız çocuğunun sekerek yürüdüğü görülüyor. Independent Türkçe’nin aktardığına göre, kız çocuğu ve ailesi, ülkenin Afganistan’daki operasyonlarını sonlandırmasından önce Belçika’ya tahliye edilen yaklaşık bin 400 kişi arasındaydı. Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, fotoğrafı Twitter hesabında “harika” övgüsüyle paylaştı ve “Mültecileri koruduğunuzda işte bu olur. Belçika’ya hoş geldin küçük kız!” ifadelerini kullandı.

TALİBAN: KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞE DÖNSÜN

Taliban’ın, Afganistan’da kadın sağlık çalışanlarına işlerine geri dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi. Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.b

Mücahid, paylaşımında, yeni yönetimin, kadın sağlık çalışanlarının işlerine devam etmeleriyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayarak “Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları işlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor” ifadesini kullandı. Mücahid, Afganistan’daki kadınların güvenlik sağlanıncaya kadar evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunmuş ancak bu durumun “geçici” olduğunu söylemişti.

PATLAMA ÖNCESİ...

Kabil’deki tahliye operasyonunu sürdüren Amerikan kuvvetleri tarafından sağlanan fotoğraflarda, terör saldırısının gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos’ta, saldırının gerçekleştiği noktadaki kalabalık açık biçimde görülüyor. Fotoğraflarda Afganların, o gün gerçekleşecek saldırı öncesinde, belgelerini göstererek havaalanı içine kabul edilmeyi bekledikleri görülüyor.

ÇAVUŞOĞLU VE BLİNKEN AFGANİSTAN’I GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Afganistan’daki son durumu görüştü.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Afganistan’dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız” ifadelerini kullandı. İki bakan, 24 Ağustos’ta da Afganistan’daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.