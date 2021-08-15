Afganistan’ın Kabil’ kentindeki deki son durumu gazeteci Ahmet Mengli CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak anlattı.

Özel bankalardan paralarını çekemeyenler şubeleri istila etti, güvenlikler havaya ateş attı. Amerikan Büyükelçiliği’den çıkan dumanlar panik yarattı. İşte Kabil sokaklarında bugün yaşananlar.

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile ilerlemesi hız kazanan Taliban, ülkenin kilit eyaletlerini birer birer ele geçiriyor. Afganistan'ın başkenti Kabil ise düşmek üzere. Deyim yerindeyse her dakika yeni bir haber gelen Afganistan'dan CNN TÜRK yayınına Kabil’den bağlanan gazeteci Ahmet Mengli kent sokaklarında yaşanan son durumu anlattı.

ÖZEL BANKALAR HAVAYA ATEŞ ETTİ

Sabahtan beri Kabil sokaklarında aşırı derecede bir endişe vardı. Herkes dışarıdaydı. 15 dakikalık bir yolculuğu saatlerce yapamadık. O kadar kalabalıktı.

Herkes işyerlerini, devlet dairelerini terk ederek sokaklara döküldü. Öğlene doğru özel bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu dünden başlamıştı Afganistan’da hafta sonu Cuma günü. Cumartesi resmi işlemler başlıyor. Dün insanlar bankalardan maaşlarını ya da oradaki paralarını çıkarmak isteyince banka para vermeyince insanlar hücum etti banka güvenlikleri havaya ateş açmak zorunda kaldı. Tabi şehir merkezinde oldukları için herkes de bir paniğe kapıldı. Bu sabah ben de dışarıdaydım aracı yolda bırakarak bisikletle gitmem gereken yere devam ettim. Uzun bir süre bisiklet yolculuğu yapmak zorunda kaldım. Bu süreç Amerikan Elçiliği ve Savunma Bakanlığı önünden geçtim durum sakindi. Zaten Taliban açıklama yaptı. Barışsal bir devir olacak ‘savaçılarımız’ Kabil dış kapılarında beklesin içeriye girmesinler insanlar tedirgin olmasınlar dedi. Aynı şekilde Afganistan İçişleri Bakanı da bir video açıklaması paylaştı, o da görüşmelerin devam edeceğini üçün bir partiye devredileceğini ve barışsal bir devir olacağını, Afgan güçlerinin Kabil’deki güvenlikten sorumlu olacağını açıkladı.

AMERİKAN ELÇİLİĞİ’NDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Amerikan Elçiliği şehir merkezinde bulunduğu için aşırı derecede helikopter trafiği var. Bir de Amerikan yetkilileri gereksiz evrakların yakılmasını söyleyince bir duman yükseldi orada. Bunlarla beraber sosyal medyada aşırı farklı bilgilerin paylaşılması insanların tedirgin olmasına neden oldu.



