Aamaj News'in haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldi. İddiaya göre patlamanın meydana geldiği bölgede, binaların üzerinden yükselen siyah dumanı gösteren bir video sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliyeler sürerken, Kabil Havalimanı'nın çok yakınında çifte patlama meydana gelmişti. Bugünkü patlama, Kabil havaalanının dışında 13 ABD askeri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesinden günler sonra geldi.











