Son dakika: AIDS hastası adam genç kıza saldırıp yüzünü ısırdı

Son dakika haberi...Canterbury Crown Court'a sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda 54 yaşındaki James Gichigi, genç kadınlara saldırıyor. Ardından kızlardan aksiyon alan adam sinirleniyor ve AIDS olmasına rağmen genç kadının yüzünü ısırıyor ve kanatıyor. Mahkemede değerlendirirken bu durumu da göz önüne alan yargıç Yargıç Rupert Lowe suçlunun hapse girmesine hükmetti.

"HASTALIĞI KAPMIŞ OLABİLECEĞİMDEN KORKUYORUM"

KentOnline’da yer alan haberin detaylarında, Avukat Liam Gatward saldırıya uğrayan ve yüzü ısırılan kız için, “Onun için zorluk, HIV pozitif olmasıdır” sözleri de bulunuyor.

Genç kızlar olayın şokunu atlatamadıklarını söylüyor. Saldırıya uğrayan gençlerden birisi ise mahkemedeyken, "Daha önce cinsel saldırıya uğradım ve beni yakalama şekli travmayı geri getirdi. Şimdi hastalığı kapmış olabileceğimden endişeleniyorum." yorumunu yaptı.

Daha sonra ise kadının HIV pozitif olmadığı ortaya çıktı ancak yaşadığı korkunun uzun bir süre devam edeceği söylendi. Olay 2019 yılının nisan ayında gerçekleşti ancak karar yeni açıklandı. Saldırganın bir sürü şiddet içeren suçtan sonra birkaç gün önce, dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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