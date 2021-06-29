Türkiye Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması

Türkiye

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken olayla ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

29 Haziran 2021, Salı 11:11 Son Güncelleme:
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Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu açıklamada bulundu:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.

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