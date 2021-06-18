AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, '4. Yargı Paketi'ni TBMM başkanlığına sunduk. 27 madde var 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. Boşanan eşe yöneleik işlenen suçlarda cezalar artırılacak. İdarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, bugün Meclis'e sunulacak 4. Yargı Paketi ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, şunları söyledi:

Yargı reformu strateji belgesinin açıklandığı günden bu yana önemli reformları hayata geçirmiş bulunmaktayız. 4. Yargı Paketi'ni gazi Meclisi'mizin takdirine sunuyoruz. Toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan amaçları gerçekleştirmek noktasında önemli bir adımı da atmış oluyoruz.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için yapılan düzenlemeler dikkat çekmektedir.

İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. Burada aslolan adaletin idari işlemle tesis edilmesidir.



