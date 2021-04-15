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Son dakika: AK Parti Güroymak İlçe Başkanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Siyaset

Son dakika: AK Parti Güroymak İlçe Başkanı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde AK Partili ilçe başkanı Öztürk Uğiş elektirik akımına kapılarak hayatını kaybetti

15 Nisan 2021, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş (44), yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı.

İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceğlu, partililer ile Uğiş'in yakınları hastaneye geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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