Siyaset Son dakika! AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor

Son dakika! AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor

Siyaset

Son dakika! AK Parti MYK, 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanıyor

AK Parti MYK, emekli 104 amiralin imza attığı darbe imalı Montrö bildirisi gündemiyle yarın saat 18:00'de toplanacak.

04 Nisan 2021, Pazar 15:36 Son Güncelleme:
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AK Parti MYK yarın saat 18:00'de bildiri gündemiyle toplanacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" diye konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."
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