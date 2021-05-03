AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır anneleri pandemi şartları dolayısı ile otelden devam ediyorlar, selamlarımızı iletiyoruz.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ

Rum tarafının sadece Türkiye'nin egemenlik haklarını gasp edecek, KKTC'nin haklarını törpüleyecek yaklaşımlarında bulunalım. Bunu Türkiye kabul etmediğinde de gidelim AB'ye Türkiye sorun çıkartıyor gibi bir yaklaşımları var. Artık bu formatın sürdürülemeyeceği ifade edildi.

Bu görüşmelerde herhangi bir müzakere zemininin bulunamadığı ortaya çıkmıştır. Bu zemini yok eden Anastasiadis'tir.

Uzlaşmadan ve müzakereden kaçan, Yunan tarafından desteklenen Rum tarafıdır.

IRAK'TA PENÇE OPERASYONLARI

23 Nisan itibari ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları başlatıldı. Hedef PKK/KCK ve diğer terör örgütleridir. Terör örgütünün bine yakın hedefi yerle bir edilmiştir.

TSK sivillerin hedef alınmaması konusunda ve özellikle tarihi yapıların hedef alınmaması konusunda en yüksek hassasiyete sahip orduların başında geliyor.

Türkiye dost ve kardeş ülke olan Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir, ama oradan ülkemize gelen terör saldırılara da cevap vermek gibi bir hakkımız vardır. PKK'nın orada olması Irak Anayasası'na aykırıdır.

"ADANA'YA ATIK ATILIYOR" İDDİASI

Her türlü çevre kirliliği doğaya yapılan bir işkencedir, doğa bizim rakibimiz değil kader arkadaşımızdır. Doğaya yapılan işkence aynı zamanda insan yapılan bir işkencedir, buna sıfır tolerans ilkemizi yürütüyoruz.

En son Alman TV kanallarında Adana bölgesi ile ilgili olarak çeşitli atıkların buralara döküldüğü ile ilgili yayınlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey ekibini derhal harekete geçirdi, yapılan incelemeler sonucunda 26 işletmeye ceza kesildi, bununla olan mücadelemiz sürecektir.

Herhangi bir bölgede bir şekilde insan sağlığını tehdit edecek her türlü yaklaşıma karşı, bu hassasiyeti en güçlü şekilde ortaya koyacağımızdan kuşku yoktur.

FRONTEX'İN GÖÇMENLERE KARŞI TUTUMU

Bunların yaptıkları geri irmelerle ilgili olarak, İçişleri Bakanlığımız bunlarla ilgili fotoğraflar paylaştık.

Bazı Avrupalı liderler Cumhurbaşkanımıza bunlardan haberlerinin olmadığını söylediler.

Frontex, Avrupa Parlamentosu'nda 'ahlaki başarısızlık'la suçlandı, bu çok önemli! Umarız bu kararın arkası gelir, göçmenlerin botlarını şişleyenler ciddi bir soruşturma ile karşı karşıya kalırlar.

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