Siyaset Son dakika! AK Parti'den Başak Cengiz açıklaması!

Son dakika! AK Parti'den Başak Cengiz açıklaması!

Siyaset

Son dakika! AK Parti'den Başak Cengiz açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da sokakta yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz ile ilgili açıklama yaptı.

11 Kasım 2021, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir’de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda buluna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı şahıs tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz ile ilgili açıklamada bulundu.

"HEDEF ALINAN TÜM KADINLARIMIZDIR"

Çelik, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz! Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır! Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun!” dedi.

"DUR DİYELİM"

Ömer Çelik yaptığı açıklamada,' Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz! Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde “YETER” diyelim; “DUR” diyelim! Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var” dedi.


 

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