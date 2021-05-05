Son dakika haberine göre, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine peş peşe tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.” paylaşımıyla Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDEN MİLLETİMİZİ TEHDİT EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış." değerlendirmesinde bulunan Altun, siyasi hayatı boyunca millete hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hadsiz ve ahlaksız tehditlere prim vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllardır CHP'nin tehdit ve engellemelerine rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor. Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek, gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir."

Aziz milletin, kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacağına işaret eden Altun, "Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

'KATLİAMCI NİYETİNİ BİLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara Twitter hesabından yanıt verdi. Yassıada zihniyetinin yeniden hortladığını belirten AK Parti'li Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten' yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar" ifadelerini kaydetti.

Erdoğdu'nun ifadelerini 'seviyesiz' olarak tanımlayan Ömer Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir. Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

MAHİR ÜNAL: SEÇİLMİŞ DEVLET BAŞKANINI TEHDİT ETMENİN BİR BEDELİ OLDUĞUNU BİLMELİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında "Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları, meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler" dedi.

AK Parti'li Ünal, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Ünal, "CHP'nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Birtakım Batı ülkelerinin meşru hükümete yönelik düşmanca tutumları, içeride CHP'nin sözcülüğü ile vücut bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAKTADIR'

Ünal, Erdoğdu'nun açıklamalarını eleştirerek, "Bugün CHP içerisinde bu sözcülüğü ile ön plana çıkan bir siyasi, Cumhurbaşkanımıza yönelik nefret ve tehdit ifadelerine bir yenisini daha eklemiştir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. Şunu unutmasınlar: Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü milletinden almaktadır. Bizler milletimizin iradesinin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımıza dönük bu provokatif tehdit ve nefret diline karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz." ifadelerini kullandı.

Dağ, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi." ifadelerini kullanan Hamza Dağ, 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayallerinin hala çok diri olduğunu belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hala akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku, bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.

19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz, tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer, yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."

"HAKKINDAKİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Erdoğdu'ya yönelik, "İnşaat kaçakçılığı ile siyaset kaçakçılığı arasında gidip geldiğinin farkındayız. Hakkındaki gündemi değiştirmeye çabalıyorsun. Önce hakkındaki kaçak inşaat iddialarına yanıt vermeni bekliyoruz." ifadelerini de kullanarak, şunları kaydetti:

"Hakkımda ne biliyorsan, elinde ne tür bir belge, bilgi ve şahit varsa hemen yargıya taşımanı bekliyorum. Hodri meydan! Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Halkın teveccühünü kazanamayınca her zaman olduğu gibi tehdit siyasetine tevessül etmeye başladınız. Bizim yolumuz halkın yolu, senin gibilerin yolu ise Salim Başol'un yoludur. O yolun sonu ise önünde sonunda hüsrandır. Mesele, sizin ve partinizin, dibe vurdukça daha da arsızlaşan, içinizdeki faşist anlayışı dışa vuran pervasız siyaset anlayışınız. Milletimiz bunu bu vesileyle bir kez daha görmüş oldu. Devam!"