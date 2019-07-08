AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muş, yapılacak düzenlemelerle birlikte Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılacağı, yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılacağını ve klonlanmış cep telefonlarının 4 ay içinde kapatılacağını duyurdu.

Ekonomiye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalar yaptı.

Merkez Bankası'na ilişkin olarak ise ihtiyat akçesinin yüzde 10 olarak ayrılacağını söyleyen Muş, zorunlu karşılıklara ilişkin de değişiklikler teklif edileceğini söyledi..

İşte Muş’un açıklamasından satır başları:

Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum.

Bu paketimizin içerisinde Varlık Barışı'nın süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Bu aynı zamanda da Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır.

Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcı 15 TL idi, 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız.

Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, 4 ay içerisinde bunlar kapatılacak ve vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bunlar entegre edilecektir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulan telefonlar hiçbir suretle iletişime açılmayacak.

Mali sistemde bulunan firmalar, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan bir sistem öngörüyoruz. 2 yıllık süre içerisinde kanunda belirlenen çerçevelerde belli başlı teşvikler olacak ve bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Bir çerçeve anlaşması da ortaya konacaktır.

Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı’nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. “Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler”

Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nın ek 35’inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.