AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin gündemde tutuğu erken seçim çağrılarını değerlendirdi. Bir kez daha "seçim 2023'te" dedi. Dağ, Ekrem İmamoğlu'nun ‘temel atmama töreni yapıyoruz’ açıklamalarına da göndermede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK’ten Arda Erdoğan’a konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Millet İttifakı ortak aday çıkarsın, HDP kendi adayını çıkarsın” açıklamasını, “muhalefet bloğunun nasıl yol alacağını çok dikkate almıyoruz” sözleriyle değerlendirdi

“AK Parti olarak MHP olarak oy artırmak ve Cumhurbaşkanımızın 2023’te ipi göğüslemesi, partilerimizin yüksek oy oranıyla Meclis’te yer almasına bakıyoruz. Ama zigzagları da takip ediyoruz. CHP bir taraftan HDP’yi diğer taraftan İYİ Parti’yi hoş tutalım mantığı ile hareket etmesi aslında baktığımızda CHP pinpon topu gibi bir hali söz konusu.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesine de değinen AK Partili Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘temel atmama töreni yapıyoruz’ açıklamalarına da göndermede bulundu.

“Birileri atık su tesisinin temel atmama töreni ile iptal edip çevre felaketine sebep verirken belediyelerimizle bunu artıracak işler yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bölge belediye başkanlarını bir araya getirerek birilerinin insafına bırakmadan hep beraber Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözme noktasında önemli adımlar atıyoruz. Çevre konusu siyaset üstü olmalı" dedi.