Siyaset Son dakika: AK Parti'den HDP'li Semra Güzel açıklaması

Son dakika: AK Parti'den HDP'li Semra Güzel açıklaması

Siyaset

Son dakika: AK Parti'den HDP'li Semra Güzel açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuştu. Cahit Özkan, 'Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız.' dedi.

11 Ocak 2022, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

NE OLDU?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.



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