AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Kurtulmuş, 'Doğru siyasi atmosferi yakaladığımıza inanıyorum. Tam anlamıyla sivil bir anayasa topluma sorumluluk' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk ‘Özel Röportaj’ programında Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. CHP'nin İnsan Hakları Eylem Planı'na eleştirilerine ilişkin Kurtulmuş, 'Daha dün açıklandı, hemen eleştirmek samimi değil. Son derece iyi niyetli mükemmel şekilde hazırlandı' dedi.

AK Partili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Dün eylem planı açıklanmışken bunun samimi olmadığını iddia etmek hoş değildir. Büyük bir iyi niyetle yapılan eylem planıdır. Daha yeni başlıyoruz. Ben her satırını defeatle okumuş biri olarak söylüyorum, iyi niyetle hazırlanmış bir eylem planıdır. Ümit ediyoruz ki uygulanması da etkin şekilde olur. Kimsenin elinde samimiyet ölçer yoktur. 19 yıldır iktidarda olan neden reform yapar görüşüdür. Reform durağan bir şey değil ki. AK Parti 19 yılda çok sayıda reform gündeme getirmiş ve başarıyla yerine getirmiştir. Takdir edilmesi gereken bir durumdur. Dün açıklanmış olan planı kötülemeye kalkmanın ciddi bir iş olmadığını söylüyorum.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin anayasa tartışmaları ile ilgili zemini yakaladığını düşünüyorum. Eylem Planımızın 9 hedefinin sonunda diyoruz ki; sonunda bunu taçlandıracak olan yeni anayasadır. Çok değişiklik yapılmış olmasına rağmen darbeci zihniyet anayasanın içinde ruh olarak vardır. Bu ruhun ortadan kaldırılması gerekiyor.

AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın anayasası olmaz, topyekün tüm milletin anayasası olur. Gönlümüz arzu eder ki toplumun yüzde yüzünün arzu ettiği anayasayı yapalım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Sanki bu olmamış gibi konuşulamaz. Milletin kabul ettiği, uygulamada olan bir sistem var. Eksiklikler varsa tamamlamak bizim elimizdedir. Bu geçmiş bir konudur.

TBMM'DEKİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Fezlekeler konusu da toplumda yanlış tartıştığımız bir konu. Fezlekeler siyasi değil hukuki bir konudur. Her bir dosya tek tek ele alınır. Meclis karar erirse söz konusu vekilin dokunulmazlığını askıya alır. Hukuki sürecin önünü açmaktır fezlekelerin kabul edilmesi. Mahkemeler karar verdikten sonra suçlu bulunursa ilgili kişi dosya Meclis'e gelir ve karar okunur. Bizim tavrımız başından beri belli. Arabasının bagajında terör örgütünün silahını taşıyanlar...



