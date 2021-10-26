AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder" dedi.

CHP 'HAYIR' OYU KULLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak-Suriye tezkeresi konusunda 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.

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