Türkiye Son dakika: AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresi açıklaması: Meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder
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Son dakika: AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresi açıklaması: Meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder

Türkiye

Son dakika: AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresi açıklaması: Meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder

CHP'nin Irak- Suriye tezkeresi konusunda 'hayır' oyu vereceklerini açıklamasının ardından AK parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. ' dedi.

26 Ekim 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder" dedi.

CHP 'HAYIR' OYU KULLANACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak-Suriye tezkeresi konusunda 'hayır' oyu vereceklerini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısında 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.

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