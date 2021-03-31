Son dakika: AK Partili Elitaş ve Mahir Ünal grup başkanvekili oldu
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliğine seçildi.
31 Mart 2021, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliğine seçildi.
AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Tokat Milletvekili Özlem Zengin'den boşalan grup başkanvekilliği için seçim yapıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal grup başkanvekilliğine seçildi.
AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu mevcut görevlerine devam edecek.
BUNLARI DA OKUYUN