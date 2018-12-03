İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

Sanal dünyada da bir genel merkez oluşturduk. İnternet coğrafyasında da genel merkez oluşturduk. Bütün teşkilatın çalıştığı... Genel Başkan'dan her birisinin birbiriyle konuşabildiği anlık bilginin paylaşabildiği bir yapı oluşturduk. Türkiye'de 51 milyon kullanıcısı var. Sosyal mecralarda kaldığı ortalama süre 3 saat. 6-8 saate kadar çıkabiliyor. Siyasal mesajın ulaşması artık kampanyanın olmazsa olması.

SEÇİM KAMPANYASI

Bütün dünyada siyasi gündemi Twitter belirliyor ama bunun etkisi nereye yansıyor; Facebook'a. Instagram'da bu konuda oldukça etkili. Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 14 önünde. Mobil telefon kullanıcısı Türkiye'de çok fazla. Masaüstü bilgisayar yerine insanlar ellerindeki telefonla gündemi takip ediyorlar. Klasik kampanyamızı tabii ki yapacağız. Bizim yine bir sloganımız olacak. Gazete ve televizyon reklamları olacak. Biz kampanyayı nereden yürüteceğiz, dil söylem üzerinden sanal ortamda etkinliğimizi sürdüreceğiz.

"STRATEJİ ÜRETİYORUZ"

Biz her gün günlük gündem, siyasi analiz bunların hepsi günlük olarak masamızın üzerinde. CHP'nin pozisyonu ne yapıyor, İYİ Parti ne yapıyor, HDP ne yapıyor, MHP'nin pozisyonu ne? Bu evrende siz ancak günlük pozisyonunuzu günlük siyasete bakarak alabiliyorsunuz. AK Parti 16 yılda 13 seçim kazandı çünkü strateji üretiyoruz, günlük ihtiyaçları, talepleri takip ediyoruz. Bizim Şırnak İdil'deki bir mahalle başkanımız bir saat içinde genel merkezin fikrini bir saat içinde öğrenir. Dün Karadeniz'de bölge toplantımız vardı; Bu bölge toplantılarında biz bu sistemin nasıl işlediğini ve nasıl çalıştığını paylaştık. Önümüzdeki süreçte şunu göreceksiniz; Türkiye bütün dünyaya bu konuda bir model sunacak. Siyasetin ve siyasi partilerin nereye evrildiği konusunda AK Parti bir model oluşturacak.

Kampanya 19 Şubat'ta başlayacak. Ama o zaman kadar biz 60 ilde adaylarımızı açıkladık. Açıklanan her adayımızla bir toplantı yaptık, 19 Şubat'a kadar ne yapacaklar bunun yol haritasını verdik. Önce millet, önce memleket diyecekler. Ama 19 Şubat'tan sonra biz kampanya verilerimizi internete yükleyeceğiz ve adayımız ihtiyaç duyduğu her şeyi o kurumsal kimliğinden alıp neyi nasıl kullanacak bunların hepsini hazır olarak vereceğiz.

AK PARTİ - MHP İTTİFAKI

Şu anda görüşmeler olumlu devam ediyor. Cumhur İttifakı bir masabaşı ittifakı değil. 15 Temmuz'un ortaya koyduğu bir mutabakat. Bu bir seçim ittifakı değil, gönül ittifakı.