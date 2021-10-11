Kıyıya oldukça yakın noktada yerel saatle 01.10'da gerçekleşen sarsıntının, Alaska Yarımadası'nda geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor.

Pasifik Ateş Çemberi fay hattının geçtiği ABD Alaska'da bugün bir şiddetli deprem daha kaydedildi. 6.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Alaska Chicknig'e 114 kilometre uzaklıkta.

Depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyuran ABD Tsunami Uyarı Merkezi, herhangi bir uyarı yayımlamadı.

EYLÜL AYINDA 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Alaska'dan geçen fay hattı, son bir yıldır oldukça hareketli. Eylül ayının son günlerinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.Alaska'dan geçen fay hattı, son bir yıldır oldukça hareketli. Eylül ayının son günlerinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

ABD'nin kuzeybatı eyaletinde Temmuz ayı içerisinde ise 8.2 ve 7.8 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, verilen tsunami uyarısıyla binlerce insan yüksek noktalara kaçmıştı.

Alaska Deprem Merkezi sismolojistlerinden Michael West, 8.2'lik sarsıntının 1965'ten bu yana meydana gelen en büyük deprem olduğunu söylemişti.

ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



