Türkiye Son dakika: ALES 81 ilde yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: ALES 81 ilde yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye

Son dakika: ALES 81 ilde yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu sabah saat 10.15'te başladı. ALES adayları ve refakatçileri tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Peki ALES sonuçları ne zaman-hangi tarihte belli olacak?

02 Mayıs 2021, Pazar 14:50 Son Güncelleme:
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Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze sınavlara ara verildi. Ancak, ÖSYM'nin düzenlediği merkezi sınavlar yapılabiliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün gerçekleştirildi.


Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sonuçlar 27 Mayıs'ta duyurulacak. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

"SINAVA GİREMEYECEĞİM SÖYLENDİ"

Dışarı çıkan Avukat Mustafa Zorbozan, "Bugün ALES'e girmek için İstanbul Anadolu Lisesi'ne geldim sabah saatlerinde avukatlık kimliğimle. Avukatlık kanunu madde 9'a göre kimlik yerine geçtiği için giriş yapmak istedim. Ancak ÖSYM'nin belirlediği yönetmelikle Avukatlık Kanunu madde 9 kanun hükmü çiğnenerek bu kimlikle sınava giremeyeceğim söylendi ve sınava alınmıyorum. Aylardır hazırlandığım sınava alınmıyorum. Bu sorunu daha önce de birçok arkadaşımın da yaşadığını biliyorum. Eğer normlar hiyerarşisinin olduğunu hukuk fakültelerinde biz öğrenci arkadaşlarımıza anlatıyorsak bu olmaz. Yönetmelikle kanun hükmü çiğnenemez. İlk girişte hiçbir sorun yaşamadım. Avukatlık kimliğimle geçtim. Sınava gittiğimde benim bu kimlikle sınava giremeyeceğimi, ÖSYM'nin asmış olduğu kağıtta avukatlık kimlik belgesinin orada yasaklı belgeler arasında olduğunu söylediler. Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık kimliği normal T.C. kimliği yerine geçiyor. Ben sınava alınmıyorum daha sonrasında benim okula dahi giremeyeceğimi söyleyip dışarı çıkmamı rica ettiler" dedi.

"BAKALIM İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Eşi sınava giren Serap Körpınar Yılmaz ise, "Eşimi bekliyorum heyecanla, sınava girdi. Elektrik elektronik mühendisi, yüksek lisans için denemek istiyor kendisini. Son güne kadar videolarla tekrar tekrar çalıştı. Bakalım inşallah güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.

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