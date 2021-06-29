Türkiye Son dakika: Ali Erbaş'tan Elmalı davası açıklaması

Son dakika: Ali Erbaş'tan Elmalı davası açıklaması

Türkiye

Son dakika: Ali Erbaş'tan Elmalı davası açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun istismar edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

29 Haziran 2021, Salı 23:54 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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