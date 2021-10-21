Son dakika haberlere göre, BioNtech ve Pfizer yaptıkları son denemenin Delta dahil olmak üzere bütün varyantlara karşı etkinliğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

KORONAVİRÜS AŞISI DELTA VARYANTINA YÜZDE 95,6 ETKİLİ

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Perşembe günü, bir Faz 3 denemesinden elde edilen verilerin, Delta varyantı da dahil olmak üzere virüse karşı Kovid-19 aşılarının takviye dozunun yüksek etkinliğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar, Delta türünün yaygın olduğu bir dönemde, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan bir denemenin hastalıklara karşı yüzde 95,6 etkinlik gösterdiğini söylediler.



