Dünya Son dakika... Almanya'da havalimanında saldırı

Son dakika... Almanya'da havalimanında saldırı

Dünya

Son dakika... Almanya'da havalimanında saldırı

Son dakika... Alman Focus dergisi, Düsseldorf Havalimanı'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Polis saldırganın peşinde.

06 Temmuz 2021, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Düsseldorf Havalimanı'nda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi.  Alman Federal Polisi bıçak saldırısını doğruladı ve yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Reuters haber ajansı, bıçaklamanın kalkış terminali önünde gerçekleştiğini ve saldırının nedeninin henüz belli olmadığını bildirdi.


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