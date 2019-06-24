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Almanya’nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştığı; pilotların ise fırlatma koltuğunu devreye sokarak kurtulduğu belirtildi.

Alman ordusundan yapılan açıklamada, çarpışan iki Eurofighter ile birlikte uçmakta olan üçüncü bir savaş uçağının pilotunun, kazadan sonra iki pilotun paraşütleriyle yere iniş yaptığını gördüğünü duyurdu.

ENKAZ PARÇALARI YANGINA NEDEN OLDU

Pilotlardan birinin canlı olarak bulunduğu, diğerinin ise hala aranmakta olduğu öğrenildi.

Schweriner Volkszeitung gazetesi, orman yangınına neden olan enkaz parçalarının yerleşim bölgesine düşmüş olma ihtimali de bulunduğunu öne sürdü.



