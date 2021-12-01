Son dakika! Almanya'da tren istasyonu yakınında patlama!
Alman'nın Münih kentinde yoğun bir tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldi. Münih polisi, can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı, bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi.
01 Aralık 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Patlama, Donnersbergerbruecke istasyonu yakınlarındaki inşaat çalışmaları sırasında meydana geldi.
Münih polisi, can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmazken, bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi.
Tren seferleri şimdilik durduruldu. Polis, "Yakın bölgenin dışında herhangi bir tehlike yok" dedi.
BUNLARI DA OKUYUN