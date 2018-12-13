Bolu'da, Almanya'dan Jandarma İhbar Hattı'nı arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkiinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan, İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan otomobil firması yetkilisi, bir araçlarının Bolu'dan imdat sinyali verdiğini bildirdi.

Aracın bulunduğu alanın koordinatlarını jandarma ve AFAD ekiplerine veren otomobil firması yetkilisi, araçlarının bulunmasını talep etti.

ALMAN FİRMA, OTOMOBİLİN BİLGİLERİNİ VERMİYOR

Ancak üretici Alman firması, jandarma ekiplerine, ’imdat sinyali’ verilen otomobilin plakası, şase bilgisi ve motor numarası ile araç sahibinin kimlik bilgilerini, ’kişisel bilgileri korunma’ gerekçesiyle paylaşmıyor. Firma, Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Berlin Cumhuriyet Savcılığı ile irtibata geçilip, gerekli izinlerin alınmasının ardından istenilen bilgilerin verilebileceğini bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri ise, sadece verilen koordinatlar doğrultusunda Bolu Dağı Bölgesi At Yaylası mevkiinde arama kurtarma çalışması başlattı.

BÖLGE DRONE İLE TARANIYOR

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15 -20 santimetre olduğu bölge, aynı zamanda drone ile taranıyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.