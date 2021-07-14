Türkiye Son dakika: Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde saldırı! Müdür odasında bıçaklandı

Son dakika: Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde saldırı! Müdür odasında bıçaklandı

Türkiye

Son dakika: Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde saldırı! Müdür odasında bıçaklandı

Son dakika haberi...Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasında bıçakladı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 14:29 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu odasına girerek, 4 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı K., polis ekiplerine teslim edildi.

'BİPOLAR BOZUKLUK' TEŞHİSİ KONULMUŞ

Gözaltına alınan Hakkı K.'ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi. İznin ardından yakın dönemde iş başı yapan Hakk K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAŞKA BİR SERVİSTE GÖREVLENDİRMİŞ

Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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