Türkiye Son dakika... Ankara Polatlı'da yangın çıkaran kişi tutuklandı

Son dakika... Ankara Polatlı'da yangın çıkaran kişi tutuklandı

Türkiye

Son dakika... Ankara Polatlı'da yangın çıkaran kişi tutuklandı

Son dakika... Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA


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