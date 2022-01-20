Türkiye Son dakika: Ankara Valiliği tarih verip uyardı! Kar yağışı etkili olacak

Son dakika: Ankara Valiliği tarih verip uyardı! Kar yağışı etkili olacak

Türkiye

Son dakika: Ankara Valiliği tarih verip uyardı! Kar yağışı etkili olacak

Son dakika haberine göre, Ankara Valiliği, 21 Ocak Cuma akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen ve 22 ile 23 Ocak tarihlerinde de etkisini göstereceği tahmin edilen aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

20 Ocak 2022, Perşembe 19:41 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22 Ocak 2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir. Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

ANKARA (İHA)

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