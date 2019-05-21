Öğretmenlere yönelik operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan ByLock kullandığı tespit edilen 9 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 21.05.2019 tarihinde operasyon yapılmış olup 5 i gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara'da ayrıca 129'u asker, 11'i de sivil imam olmak üzere 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA, HAVA, ve DENİZ KUVVETLERİ Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; KARA KUVVETLERİNDEN 2 Albay 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; HAVA KUVVETLERİNDEN 31 Astsubay; DENİZ KUVVETLERİNDEN 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsubay, ve 11 SİVİL MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 140 şüpheli hakkında 21.05.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41 i GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.