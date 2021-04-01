Türkiye Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Türkiye

Son dakika... Ankara'da zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

01 Nisan 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. TEM'de aniden bastıran dolu yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte yol beyaza büründü. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 HAZ 48 plakalı kamyon, yolu kaplayan dolu nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GEF 02 plakalı otomobil de kayarak kamyona çarptı. Arkadan gelen 7 araç da aynı bölgede birbirine girerek savruldu. Kazada kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlarda ise 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)



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