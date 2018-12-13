Son dakika: Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Bugün Ankara'da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör, tren teşkil memuru(makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı