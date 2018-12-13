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Son dakika: Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Bugün Ankara'da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı 3 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2018, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Son dakika: Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör, tren teşkil memuru(makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı


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