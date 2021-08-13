Son dakika... Antalya Alanya'da orman yangını
Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
13 Ağustos 2021, Cuma 17:00 Son Güncelleme:
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Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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