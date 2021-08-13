Türkiye Son dakika... Antalya Alanya'da orman yangını

Son dakika... Antalya Alanya'da orman yangını

Türkiye

Son dakika... Antalya Alanya'da orman yangını

Son dakika... Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 17:00 Son Güncelleme:
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Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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