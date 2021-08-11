Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı .Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat yangını malesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi. Burdur Bucak'taki yangın tehlike arz ediyor. Gerekli tahkimatlar yapılarak mücadele başladı." dedi.