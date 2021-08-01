Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.





Manavgat'ta ölü sayısı 7'ye çıktı. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.





MERSİN YANGINI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mersin'de yangından etkilenen 154 kişinin taburcu olduğunu açıkladı.

Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.





MARMARİS VE BODRUM YANGINLARI İÇİN AÇIKLAMA

Bakan Koca, Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 186 kişinin taburcu olduğunu duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’nin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.





Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla (37) ve Yaşar Cinbaş (53) Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.