Türkiye Son dakika: Antalya'dan sonra şimdi de İstanbul! Hastaneleri hedefine almış

Son dakika: Antalya'dan sonra şimdi de İstanbul! Hastaneleri hedefine almış

Türkiye

Son dakika: Antalya'dan sonra şimdi de İstanbul! Hastaneleri hedefine almış

İstanbul Sarıyer'de hastane kameralarına yakalanan şüphelinin hırsızlık yaptığı belirlendi. Aktan Y. olduğu tespit edilen kişiyle ilgili ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi.

18 Temmuz 2021, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Sarıyer'de hastanede sağlık çalışanların odalarına girip hırsızlık yapan şüpheli, toplu taşıma ulaşım kartından tespit edilip, yakalandı. Şüphelinin sağlık çalışanlarının odalarına girip, çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.



İstanbul'da hastanelerden birçok hırsızlık şikayeti alan polis ekipleri çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik kameralarını incelen polisler hırsızlık yapan kişinin eşkalini belirledi. Son olarak Sarıyer'de özel bir hastanede hırsızlık olması üzerine polisler tekrar güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde yine aynı kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasında şüphelinin metroya binmesi üzerine İBB ile iletişime geçen ekipler toplu ulaşım kartını okutan kişinin Aktan Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Esenyurt'ta yakınının evinde gözaltına alındı. Antalya'da da hastanelerde hırsızlık yaptığı belirlenen Aktan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hastane koridorlarında gezinmesi ve çalışanların odalarına girmesi, daha sonra kaçması hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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