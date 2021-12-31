Türkiye Son dakika: Araştırma görevlisi Uğur Açar ölü bulundu

Son dakika: Araştırma görevlisi Uğur Açar ölü bulundu

Türkiye

Son dakika: Araştırma görevlisi Uğur Açar ölü bulundu

Zonguldak'ın Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar evinde ölü bulundu.

31 Aralık 2021, Cuma 14:08 Son Güncelleme:
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ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Araştırma Görevlisi Uğur Açar'dan Haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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