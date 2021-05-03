Türkiye Son dakika: Arı sokan motosikletli kaldırama çarparak yaralandı

Son dakika: Arı sokan motosikletli kaldırama çarparak yaralandı

Türkiye

Son dakika: Arı sokan motosikletli kaldırama çarparak yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alerji olan Hakan Ocak'a arı soktu. Motosikletiyle hastaneye giden Ocak kaldırıma çarparak yaralandı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Olay, saat 12.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ocak'ı evinin bahçesinde bal arısı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Hakan Ocak, hemen 07 UM 325 plakalı motosikletine binip, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.


Bülent Ecevit Caddesi’ne geldiğinde Hakan Ocak fenalaştı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Savrulan Hakan Ocak, başını taşa vurdu.

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Kürşat Özden aracını park edip Ocak'a ilk müdahaleyi yaptı. Hakan Ocak’ın sıcaktan etkilenmemesi için kartondan üzerine gölgelik yapıldı. Hakan Ocak, gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Hakan Ocak'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.


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